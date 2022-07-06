مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط.. بديل الثانوية العامة

يقبل عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة أسيوط على الالتحاق والتقديم بعدد من المدارس الفنية والتطبيقية، كبدائل لمدارس الثانوية العامة، ومنها مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب، ومدرسة التمريض ذكور وإناث، حسب درجات القبول والتنسيق للمدارس الفنية بالمحافظة.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، خلال الساعات القليلة الماضية، أسماء المقبولين في مدرسة مياه الشرب، على أن يتقدموا للاختبارات خلال الأسبوع الجاري.

تقع المدرسة فى مدينة أسيوط الجديدة، وتقبل المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتتضمن 3 تخصصات رئيسية، هي الشبكات والمعامل والمحطات، ويخضع الطلاب لاختبارات صحية وبدنية، وتوقيع الكشف الطبي عليهم بعد إعلان أسماء المقبولين بالكشوف، ويُعين الطالب فور تخرجه للعمل بإحدى شركات المياه، كما يمكن أن تؤهله للالتحاق بإحدى الشعب في كلية الهندسة، ليحصل على بكالوريوس الهندسة.

المدرسة الفنية للتمريض ذكور وإناث بأسيوط

وتقبل مدرسة التمريض فى محافظة أسيوط الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بعد إعلان درجات تنسيق القبول، وتُعتبر مدارس التمريض الفني حيث يتم الإعلان عن طريق مديرية الصحة والسكان في محافظة أسيوط .

وتعد مدارس التمريض الفني في أسيوط من أعلى المدارس في درجات تنسيق القبول من الطلاب الحاملين للشهادة الإعدادية بمجموع 250 درجة، وعقب انتهاء الدراسة بالمدارس الفنية للتمريض، يحصل الطالب فور تخرجه، على أمر تكليف بالتعيين في أحد المستشفيات التابعة لكل من وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

الالتحاق بالمدارس الفنية في أسيوط

ويتم الالتحاق بهذه المدارس الفنية في محافظة أسيوط، سواء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، أو المدارس الفنية للتمريض، عقب الإعلان عن فتح التنسيق وإعلان درجات القبول بعد تقديم المستندات المطلوبة، من بيان النجاح والصور الشخصية للطالب، لاستكمال إجراءات التقديم.