إصابة 11 شخصا بينهم أطفال في حوادث سير متفرقة بالساحل الشمالي ومطروح

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة إثر وقوع ثلاثة حوادث سير متفرقة، على عدة طرق في الساحل الشمالي ووادي النطرون وطريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي، وجرى نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

5 مصابين في حادث رأس الحكمة

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، 5 مصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في رأس الحكمة على طريق مرسى مطروح الإسكندرية، والمصابين هم «حازم فوزي محمد»، 37 سنة، من مدينة 6 أكتوبر، ومصاب بسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالظهر، و«مهند حازم فوزي»، 13 سنة، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، و«نادية حازم فوزي»، 4 سنوات، من مدينة 6 أكتوبر، مصابة بجرح قطعي بالقدم اليسرى، و«أنس حازم فوزي»، 12 سنة، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، و«إياد حازم فوزي»، 14 سنة، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم.

حادث في وادي النطرون

كما استقبل مستشفى العلمين النموذجي، عدة مصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 65 طريق العلمين وادي النطرون، وهما «حمدي أبوالصفا متولي»، 65 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح ردي بالجبهة واشتباه كسر، و«نيرة أحمد كمال»، 57 سنة، من القاهرة، مصابة بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالركبة اليسرى.

إصابة أسرة بحادث بالساحل الشمالي

بينما أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى، أمام قرية فوكة باي في الساحل الشمالي، بينهم طفل عمر سنه وآخر سنتين، وهم «مصطفى إبراهيم السيد»، 30 سنة، من مصر الجديدة بالقاهرة، ويعاني من آلام بالمعدة والبطن، و«ملك مصطفى إبراهيم»، سنتين، و«سليم مصطفى إبراهيم»، سنة واحدة، و«شروق إبراهيم طلبة»، 26 سنة، مصابة بجروح متعدده بفروة الرأس وآلام بالفقرات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.