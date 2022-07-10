«التموين» تكثّف ضخ اللحوم للمجمعات الاستهلاكية بسبب إقبال المواطنين

كثّفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخّ اللحوم لفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، وعددها 1300 فرع مجمع استهلاكي، بسبب إقبال وتزايد المواطنين على شراء اللحوم من منافذ وزارة التموين، بأسعار مخفضة تقل عن أسعار اللحوم في السوق المحلية بنسبة من 20% إلى 30%.

أسعار اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية

وتبغ أسعار اللحوم في جميع منافذ وزارة التموين كما يلي:

- كيلو اللحوم السوداني الطازجة بسعر 115 جنيها.

- كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 85 جنيها.

- كيلو اللحم الضأن المبرد 135 جنيها.

- الخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيها.

حملات تموينية مكثفة في الشوارع

وتنتشر الحملات التموينية الرقابية على مستوى المحافظات بشكل مكثف للرقابة على المنافذ والمجمعات، والتأكد من توفير احتياجات المواطنين بشكل منتظم والتأكد من عدم نقص أي سلعة، خاصة في منافذ البقالين لصرف السلع التموينية الحاملين لبطاقة التموين، وفروع المجمعات الاستهلاكية التي توفر السلع بأسعار حرة للمواطنين غير المدرجين على قاعدة بيانات منظومة الدعم.

وتتابع وزارة التموين من غرفة عمليات مركزية تم تدشينها بديوان عام الوزارة، مع غرف العمليات الفرعية على مستوى مديريات التموين بالمحافظات، توافر السلع بالمجمعات لمد أي مجمع بالسلع التي يحتاجها بناء على إقبال المواطنين، خاصة باللحوم التي لوحظ إقبال المواطنين عليها خلال أيام العيد الأولى.

وأكدت وزارة التموين، استمرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في ضخّ الخراف الحية في شوادر الوزارة على مستوى المحافظات، وعددها 39، لتوفير الخراف الحيّة للمواطنين الراغبين في شراء أضحية عيد الأضحى المبارك 2022، وذلك بسعر 90 جنيها سعر كيلو الخروف القائم.