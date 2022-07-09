كيف تفرق بين اللحم البلدي والمستورد؟.. لون الختم كلمة السر

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة نوع اللحم قبل الشراء للتأكد من مدى كونه بلدي أم مستورد، إذ يحدد لون الختم المطبوع عليه الفرق.

وأرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نشرة توعوية إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات لتوعية المواطنين بشأن التفرقة بين اللحوم الطازجة البلدية، والسوداني المستوردة، وبين اللحوم المجمدة، وذلك من خلال شكل ولون الختم المطبوع على اللحم.

الختم يحتوي على اسم المجزر ونوع الحيوان

وقالت وزارة التموين في نشرتها للمديريات، إن لون الختم المطبوع على اللحم إذا كان أحمر وردي فمعناه أن اللحمة بلدي صغيرة، أما اللحوم السودانية المستوردة فيتم ختمها باللون البنفسجي، منوهة بأن ختم اللحمة يكون عبارة عن شكل مستدير ومبطوع به اسم المجزر والمحافظة التابع لها ونوع الحيوان المذبوح.

وأشارت وزارة التموين إلى أن مضمون الختم من الداخل يكون مقسما إلى مثلثات بها بيانات عن نوع اللحم، فضلا عن وجود علامة سرية خاصة بالمجزر الذي ذبحت فيه الذبيحة حتى لا يمكن تزويرها.

تحذير من الأختام الفارغة

وحذرت النشرة من الأختام الدائرية أو المربعة الفارغة من أية بيانات مدونة بها، موضحة أن هذه الأختام تكون مزورة ومقلدة لأختام المجازر الحكومية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية في وزارة التموين مع مديريات المحافظات، الحملات التفتيشية والرقابية التي يتم شنها خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022 من أجل الوقوف على مدى توافر السلع في منافذ الوزارة بالأسعار المعلنة رسميا، ووقف أية عمليات تلاعب من التجار بالأسعار خلال إجازة العيد.