مراكز العزيمة تنظم حفلًا استعراضيًا للنزلاء والمتعافين في عيد الأضحى

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حفلًا تضمن فقرات للتنورة والرقص بالعصي والغناء نوبي، للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار خلق جو أسرى للمتعافين، والمرضى الذين يتلقوا العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد.

تنفيذ الأنشطة الترفيهية بمشاركة المتعافين

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تنفيذ الأنشطة الترفيهية بمشاركة المتعافين في كافة مراحل إعداد وتنظيم هذه الأنشطة حيث تم تصنيع الملابس البدوية للمتعافين بأيديهم داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان ضمن برنامج العلاج بالعمل، كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة، لاسيما خلال الأعياد والمناسبات كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين في الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه وزارة التضامن باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج وخدمات الدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة، كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

وأضاف الصندوق في بيان له، أنه تم اتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة «بداية جديدة»، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.‬

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى حرص الصندوق على تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة خلال فترة التأهيل لاسيما خلال الأعياد والمناسبات، ومشاركة المتعافين في تصميم العديد من الأعمال داخل ورش التدريب ضمن برنامج العلاج بالعمل.

توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر للمتعاطين

وأكد أنه يتم توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.