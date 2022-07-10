تعرف على موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

ينتظر الكثير من عملاء البنوك انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت أمس السبت الموافق 9 يوليو، لتستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو الجاري، حتى يستطيعون إنهاء معاملاتهم المالية التي يرغبون في إجراءها في فروع البنوك المختلفة، ما يجعلهم يتساءلون عن موعد عودة العمل في البنوك بعد الانتهاء من الإجازة.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد عودة عمل البنوك بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري، وجاء الموعد كالتالي:

موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

أعلن البنك المركزي المصري عن موعد إجازة عيد الأضحى في البنوك المختلفة والعاملة في مصر، لتبدأ من اليوم الأحد الموافق 10 يوليو، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، والموافق 14 يوليو.

وبالرجوع إلى قرار البنك المركزي المصري الخاص بالإجازة في عيد الأضحى، تعود البنوك للعمل يوم الأحد الموافق 17 يوليو، نظرًا لأن الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

موعد عودة جميع القطاعات للعمل

بدأت إجازة عيد الأضحى للموظفين العاملين في جميع القطاعات في الدولة أمس السبت، الذي جاء ليوافق أول أيام عيد الأضحى، وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو، لتعود القطاعات التي تعمل يوم السبت لعملها 16 يوليو، أما بالنسبة للقطاعات التي تكون إجازتها الأسبوعية يوم الجمعة والسبت، يبدأ العمل بها بعد انتهاء الإجازة يوم الأحد الموافق 17 يوليو.

وعن الإجازات الرسمية المتبقية في شهر يوليو الجاري، فهناك ذكرى ثورة يوليو، والتي تكون يوم السبت الموافق 23 يوليو، بالإضافة إلى ذكرى رأس السنة الهجرية، والتي ستكون يوم السبت الموافق 30 يوليو.