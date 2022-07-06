إجازة البنوك في عيد الأضحى.. وآخر موعد لإجراء المعاملات المالية

يتساءل الكثير من المواطنين، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في البنوك، حرصا منهم على إنهاء جميع المعاملات المالية الخاصة بهم قبل إجازة البنوك، ما جعل البنك المركزي المصري، يعلن موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك، ليكون عددها 5 أيام متواصلة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك، وآخر أيام عمل للبنوك قبل الإجازة، حتى يستطيع الراغبون في إنهاء معاملاتهم المالية في البنوك الانتهاء من ما يرغبون به.

موعد إجازة البنوك الرسمية في عيد الأضحى المبارك

أعلن البنك المركزي، إجازة عيد الأضحى في البنوك المصرية، ليكون عدد أيام الإجازة 5 أيام، تبدأ من الأحد الموافق 10 يوليو، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو، ليكون آخر موعد للعمل في البنوك قبل الإجازة، اليوم الخميس الموافق 7 يوليو، ويكون موعد عودة العمل في البنوك مرة أخرى يوم الأحد الموافق 17 يوليو.

الإجازت المتبقة في شهر يوليو 2022

- إجازة عيد الأضحى: أعلنت الحكومة المصرية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، لتكون يوم بدء من يوم السبت الموافق 9 يوليو، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة يوليو: وتأتي إجازة ذكرى ثورة يوليو، لتكون يوم السبت الموافق 23 يوليو الجاري.

- إجازة رأس السنة الهجرية: كما تأتي إجازة رأس السنة الهجرية لتكون يوم السبت الموافق 30 من شهر يوليو الجاري.

وجرت العادة بأن يتم تأجيل وترحيل الإجازة الرسمية لتكون يوم الخميس التالي من المناسبة، ليتم ضمها على الإجازة الأسبوعية والتي تكون يوم الخميس والجمعة.