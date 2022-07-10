علامات التطور الطبيعي للطفل عند 24 شهرا.. أبرزها تقليد الكبار

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من العوامل التي تؤدى إلى زيادة المخاطر المسببة للإعاقة عند الأطفال مثل وجود فرد بالأسرة لديه إعاقة أو أن يتغير لون جلد الطفل سواء للأزرق أو الأصفر، أو أن تكون ولادته متعثرة، أو وزنه أقل من 2 كيلو جرام، أو في حالة ولادته قبل ميعاده بـ 4 أسابيع.

علامات التطور الطبيعي للطفل عند 24 شهرًا

وأشارت «التضامن» في تقرير صادر عنها ضمن حملتها التوعوية «نقدر نحول الإعاقة لطاقة» ضمن برنامج وعي للتوعية المجتمعية، إلى أن علامات التطور الطبيعي للطفل عند 24 شهرًا «سنتين»، تتمثل فيما يلي:

- يقلد أعمال الكبار في البيت.

- يعرف اسمه وأجزاء جسمه.

- يشير للصورة عند ذكر ما تعنيه.

- يقول جملة من كلمتين.

- يتكلم 50 كلمة.

- يسأل عن أسماء الأشياء والأشخاص.

- يقذف الكرة.

- يلعب بجانب أطفال آخرين ويتعلم كيف يشاركهم اللعب.

- يٌظهر محبته من خلال الحضن والقبلات.

- ينزل السلم ويتسلقه.

- يمكن أن يرتبط بأشياء مثل «كتاب، لعبة، أغنية»

- يتحكم في البول.

- يبني برجا من 6 مكعبات.

- يقلب صفحات الكتاب ورقة ورقة.

نصائح التضامن للأمهات

ولفتت «التضامن» إلى أنه في حالة معرفة الأم أن ابنها أو بنتها لديه إعاقة فعليها ألا تنظر لذلك بل تنظر إلى قدراته، موجهة النصائح التالية للأمهات:

- مهم أن نجد مكانًا أو شخصًا متخصصًا لتعليم الأهل كيفية التعامل مع الطفل ذو الإعاقة.

- قبول الطفل وتوفير جو من الحب في الأسرة ما يساهم في تقدمه.

- كل فرد في الأسرة له دورًا كبيرًا في تنمية مهارات الطفل.

- التأهيل في السن الصغيرة يحسن من مهارات الطفل ويساعده على التقدم.

- اللعب مهم جدا لتنمية مهارات الطفل.

- يجب معاملة الطفل ذو الإعاقة مثل أخواته.