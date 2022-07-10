محمد إمام لـ «الوطن» عن المنافسة في العيد: «كلنا عايزين نسعد الجمهور»

واصل فيلم «عمهم»، نجاحه بعد طرحه في دور السينما ضمن موسم أفلام عيد الأضحي، حيث حقق إيرادات اقتربت من حاجز ثلاثة ملايين جنيه في أول أيام عرضه وسط منافسة قوية.

وعن المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحي قال الفنان محمد إمام إن المنافسة في صالح الجمهور فكل الفنانين المشاركين في الموسم اجتهدوا كثيرًا من أجل الحصول على نتيجة ترضي وتسعد الجمهور: «كلنا عايزين نسعد الناس».

محمد إمام: «نسعى لإسعاد الجمهور»

وكشف الفنان محمد إمام لـ «الوطن»، أن الفنان لن يعمل ولن يقدم محتوى يُرضي الجمهور، إذا ركز على المنافسة والربح فقط، ولذلك لا يضع هذا الأمر في حسبانه ويعمل ويجتهد فيما يقدمه من أعمال لكي يتمكن إسعاد جمهوره.

تفاصيل فيلم عمهم

يذكر أن فيلم عمهم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام ومحمد ثروت ومحمد سلام ومحمد لطفي وباسم سمرة وسيد رجب ورياض الخولي وأيتن عامر وهدى المفتي وعدد أخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم منذر رياحنة ومحمد أنور وأشرف عبد الباقي وعدد من الفنانين وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي. .

ونجح فيلم عمهم في تحقيق نجاح كبير منذ عرضه يوم الخميس الماضي بدور العرض السينمائية حيث احتل المركز الثالث وتخطت إيراداته حاجز 4 ملايين جنيه حتى الآن، ويجسد محمد إمام خلال الفيلم شخصية ملاكم يتورط مع عصابة كبيرة يترأسها سيد رجب.