درجات الحرارة اليوم الإثنين 11-7-2022 في مصر ثالث أيام عيد الأضحى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 11 يوليو الجاري، الذي يوافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2022.

وكشف خبراء الأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

وأوضحت الهيئة أن اليوم يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بفضل ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، وذلك بقيم تتراوح من (2:3) درجة مئوية، فضلا عن وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن القناة.

وتوقعت، نشاط رياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، وأن درجات الحرارة ترتفع عن معدلها في كل من الأقصر حيث تسجل العظمي 42، أسوان 42، إدفو 42، أبو سمبل 41، الوادي الجديد 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة 33 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 32 25

شبين الكوم 33 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 33 23

بورسعيد 29 24

دمياط 30 25

الزقازيق 33 25

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 24

العريش 30 25

رفح 30 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 17

نويبع 36 25

طابا 35 24

كاترين 32 17

الطور 32 25

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 36 29

مرسى علم 36 25

الفيوم 34 24

بني سويف 35 25

المنيا 36 26

أسيوط 36 26

سوهاج 37 27

قنا 38 28

الأقصر 42 28

أسوان 42 29

إدفو 42 29

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 35 28

أبو رماد 36 27

حلايب 34 26

رأس حدربة 33 25