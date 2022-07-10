مصرع رضيعة في مشاجرة بين والديها بالغردقة: «وقعت من إيد الأم»

لقيت طفلة رضيعة مصرعها نتيجة مشاجرة بين والديها بمنطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة، إذ قام الأب بدفع الأم التي كانت تحمل الطفلة مما أدى لسقوط الرضيعة على الأرض داخل المنزل، وفارقت الحياة، وجرى تحرير محضر وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفاة رضيعة في مشاجرة بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إخطارا بمصرع رضيعة «3 أشهر» تدعى «مايفين»، نتيجة مشاجرة بين والدي الطفلة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة، وجرى إيداع جثة الرضيعة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة لمكان الواقعة لإجراء التحريات الأولية لبيان سبب الوفاة وأخذ أقوال الشهود.

سبب وفاة رضيعة الغردقة

وأفاد تقرير مفتش صحة البحر الأحمر، بأن الطفلة عمرها 80 يوما، وأن سبب الوفاة هو توقف أجهزة التنفس.

وذكر شاهد عيان، لـ«الوطن»، أن مشاجرة نشأت بين الأب والأم داخل شقتهما بمنطقة الفيروز، وعلى إثرها دفع الرجل زوجته التي كانت تحمل الطفلة فوقعت على الأرض، وعلى الفور توجها إلى مستشفى بالغردقة في محاولة لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة.