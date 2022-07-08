«التعليم»: تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة بدأت أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2022، منذ الاثنين الموافق 27 يونيو الماضي، مشيرًا إلى أنَّ أعمال تصحيح الامتحانات تتمّ بصورة إلكترونية، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير دون مشاكل

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير دون حدوث أي مشكلات أو أي معوقات، لافتًا إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى من غرف العمليات المحلية المتواجدة بكل محافظات الجمهورية، وأن الجميع يعمل على إنجاح الامتحانات، موضحًا أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

توقف امتحانات الثانوية العامة 2022 بسبب إجازة عيد الأضحى

وأكّد المصدر، أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2022 قد توقفت بمناسبة إجازة عيد الأضحى 2022، ووفقًا للجدول المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم المنظم للامتحانات، فإن إجازة طلاب الثانوية العامة خلال عيد الأضحى، تبدأ من يوم 9 يوليو الجاري وحتى 12 من الشهر نفسه، لتصبح الإجازة 4 أيام، على أن تعود الامتحانات، يوم الخميس المقبل الموافق 14 يوليو الجاري، بامتحان مادتي التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.