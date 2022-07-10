«التعليم»: مؤشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 أسهل من العام الماضي

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مؤشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 أسهل من العام الماضي، وأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم تتلقى أي شكاوى من قبل الطلاب حول الأسئلة في المواد التي تم عقدها خلال الفترة الماضية قبل إجازة عيد الأضحى 2022، مشيرًا إلى أن جميع الأسئلة جاءت من داخل المناهج الدراسية التي تم تدريسها على مدار العام الدراسي، وأن جميعها تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتليقن.

بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة بدأت أعمال التصحيح لأوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2022، منذ يوم 27 يونيو الماضى، لافتًا إلى أن التصحيح يتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، وأن كل طالب يحصل على درجاته التي يستحقها، موضحًا أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة تقيس الفهم ونتاج التعلم.

وأكد المصدر، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تحتوي على 75% منها للطلاب المتوسطين و25% للطلاب المتميزين، مشيرًا إلى أن جميع الامتحانات التي عُقدت حتى الآن، جاءت طبقا لمعايير ومواصفات الورقة الامتحانية، موضحًا أن أعمال التصحيح ستعود مرة أخرى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

لم نرصد حالة واحدة بكورونا خلال امتحانات الثانوية العامة

وأوضح المصدر، أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أي إخطار يفيد برصد حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير الامتحانات.