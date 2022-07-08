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«التعليم»: 54 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن

كتب:

توفيق شعبان
11:32 ص | الجمعة 08 يوليو 2022
خروج الطلاب من لجان امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية

خروج الطلاب من لجان امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية

تمكنت غرفة العمليات المركزية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من رصد 54 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، حيث ضبط 12 حالة في اللغة العربية و9 حالات في اللغة الأجنبية الثانية، و3 حالات في الإحصاء، و3 حالات في التربية الوطنية، و4 حالات في التربية الدينية، و4 حالات في الديناميكا و8 حالات في الكيمياء و5 حالات في الجغرافيا، و6 حالات في اللغة الأجنبية الأولى، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.

امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بشكل منتظم

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بصورة وبشكل منتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقّ أي شكاوى من أسئلة الامتحانات، إذ إنّ جميع الأسئلة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما أن الأسئلة تعتمد على 25% للطالب المتميز و75% للطالب المتوسط، وأن الامتحانات جاءت طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية.

استئناف امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس المقبل

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 توقفت بمناسبة عيد الأضحى 2022 من يوم 9 يوليو وحتى 12 من الشهر نفسه، على أن تستأنف الامتحانات يوم الخميس المقبل، الموافق 14 يوليو الجاري، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تمكنت من ضبط جميع الطلاب المتورطين في نشر أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر صفحات ومواقع الغش الإلكتروني، إذ إن جميع حالات الغش التي ضُبط داخل لجان الامتحانات حتى الآن، استخدم الطلاب فيها التليفون المحمول والساعة الإلكترونية، موضحًا أنّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها.

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