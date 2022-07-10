مصرع جزار صعقا بالكهرباء أثناء ذبح أضحية في دمياط بثاني أيام العيد

شهدت قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، حادثا مأساويا راح ضحيته جزار صعقته الكهرباء، وأصيب شقيقه، أثناء ذبح أضحية لأحد المواطنين رفقه والدهما، لتتحول فرحة العيد إلى كابوس عقب وفاة الجزار نتيجة ماس كهربائي، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، بينما يتلقى شقيقه العلاج.

وتلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطارا من مركز شرطة دمياط، بمصرع محمود فرحات، في العقد الثالث من العمر، مقيم بقرية الخياطة، إثر صعق كهربائي أثناء قيامه بذبح أضحية في قرية الشعراء مع شقيقه ووالده.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجزار وشقيقه كانا برفقة والدهما الذي يمتهن نفس المهنة، أثناء ذبح الأضحية في ثاني يوم عيد الأضحى، وأثناء الذبح حدث ماس كهربائي أدى إلى صعقه هو وشقيقه، إذ توفي الأول في الحال، بينما جرى نقل شقيقه إلى المستشفى لتلقي العلاج.