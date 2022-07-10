مصرع شخص وإصابة 17 آخرين في حوادث سير متفرقة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين جراء عدة حوادث مرورية على طرق الإسماعيلية الصحراوية والزراعية، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى جامعة قناة السويس.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارات الإسعاف إلى كافة الحوادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفاة شاب على طريق السويس

وأسفر حادث مروري وقع على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، عن وفاة شاب في العشرينيات من العمر، صدمته سيارة ملاكي قرب قرية أبو سلطان.

وقالت مصادر إن الحادث أسفر عن مصرع محمود رأفت بشارة، 27 سنة، فور وصوله مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما أصيب ماهر محمد سليمان، 38 سنة، مصاب بجروح بالغة، وتم احتجازه في المستشفى.

إصابة 7 في حادث تصادم سيارتين

كما أصيب 7 أشخاص جراء تصادم سيارة أجرة مع أخرى «سوزوكي» على طريق 36 الحربي، بين مدينتي المستقبل وأبوصوير في ثان أيام عيد الأضحى.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من مؤمن السيد هاشم العزازي، 28 سنة، ومحمد جمال هاشم العزازي، 11 سنة، ونعمة أحمد هاشم العزازي، 19 سنة، وأحمد هاشم العزازي، 66 سنة، وأحمد محمد السيد هاشم العزازي، 11 سنة، وعلى السيد أحمد، 27 سنة، وعلي هاشم العزازي، 65 سنة.

وقالت المصادر الطبية إن جميع المصابين مقيمين بمركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية، وأنه تم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس، موضحة وجود إصابة خطيرة للمصاب السابع لتوقف القلب والتنفس، وإجراء الطوارئ اللازمة له مع إصابته بنزيف داخلي.

وأشارت إلى أن الإصابات شبه مستقرة ما بين كسور مختلفة وكدمات وسحجات في الجسم وجروح سطحية وتم عمل الطوارئ اللازمة لهم.

إصابة 4 في حادث قرب القصاصين

وتعرضت سيارة ملاكي، لحادث تصادم مع دراجة نارية «توك توك» على طريق القصاصين الزراعي اليوم الأحد، ثان أيام عيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين هم إيمان عبد السلام مجاور، 30 سنة، ومحمد محمود السنوسي، عامان، وآدم محمد السنوسي، 6 سنوات، وهاني السيد السنوسي، 50 سنة.

كما أصيب 4 أشخاص في حوادث متفرقة على طرق الإسماعيلية نقلوا إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ ومجممع الإسماعيلي الطبي، لتلقي العلاج اللازم وخروج بعض المصابين بعد استقرار حالتهم الطبية.