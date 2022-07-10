لو محتاج فلوس في العيد.. كيفية صرف الراتب مقدما بعدد من البنوك

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يحتاج الكثير من المواطنين إلى أموال كافية تمكنه من تغطية مصاريف العيد، خصوصا إذا كانت تلك المناسبة تأتي في موعد بعيد بعض الشيء عن موعد صرف المرتبات مثل ما حدث في هذا العيد، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق تمكنهم من الحصول على مبلغ مالي يساعدهم على قضاء الشهر حتى يأتي موعد المرتبات.

وهناك بعض البنوك التي تتيح للمواطنين فرصة الحصول على راتب الشهر المقبل مقدما، وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم ويومي على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية صرف المرتب مقدما من بعض البنوك المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

صرف الراتب مقدمًا من بنك الإسكندرية

- يحرص بنك الإسكندرية على على إتاحة الفرصة للعملاء لسحب الراتب مقدما، مع التجديد شهريا.

- يتيح بنك الإسكندرية للعملاء الراغبين في الحصول على الراتب مقدما، فرصة الحصول عليه مع تقديم تسهيل بالحصول على نسبة 90% من الراتب.

الشروط المطلوبة

- ألا يقل سن العميل الراغب في سحب المرتب مقدمًا عن 21 عامًا وألا يزيد على 65 عامًا.

- يمنح بنك الإسكندرية للعملاء فرصة الحصول على الراتب مقدما بحد أدنى 3 أشهر.

المستندات المطلوبة

- يمنح البنك للعملاء مفردات الراتب معتمد من جهة العمل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

صرف المرتب مقدما من بنك مصر

- أعلى قيمة تسهيل بصرف نسبة 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20000 جنيه.

- فرصة سداد قيمة المرتب الذي يتم صرفه مقدمًا لأطول مدة سداد.

- خدمة الحصول على المرتب الخاص بالعميل مقدمًا بأقل سعر عائد.

- سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال الشهر ذاته.

- الحصول على مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.