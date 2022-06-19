ورشة لوزارة المالية لميكنة المرتبات الحكومية في قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات ورشة عمل حول تطبيق منظومة ميكنة مرتبات العاملين «Payroll»، التي تنظمها المديرية المالية بقنا، بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، ومحمود حمدان مدير عام المديرية المالية، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

ويأتى تنظيم ورشة العمل تحت إشراف ودعم المحاسب محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، والمحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور أحمد هريدي رئيس الإدارة المركزية والمديريات المالية.

التحول الرقمي

وأكد محافظ قنا، حرصه على حضور ورشة العمل، نظرًا لأهمية تطبيق منظومة ميكنة مرتبات العاملين «Payroll»، ضمن خطة الإصلاح المالي التي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي باعتباره إحدى أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية يسهم في إنجاز الأعمال بسهولة ودقة ووقت أقل.

وقال محمود حمدان إن ورشة العمل تأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي يؤدى إلى طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، من خلال وضع خطط استراتيجية، التى بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، والتى ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيًا.

وأشار إلى أن نظام المرتبات «Payroll»، يعد أحد برامج وزارة المالية الإصلاحية، والتى تضمن ميكنة جميع رواتب العاملين بالدولة وصرفها بشكل موحد بما يحقق صحة وسلامة الصرف وكذلك الاستقطاعات التى يتم خصمها.

تطبيق طريقة «payroll» في الوحدات الحكومية

وخلال الورشة، قدم المحاسب حمدي شحات مدير عام إدارة الختامي بالمديرية المالية، شرحًا لكيفية العمل بمنظومة المرتبات «payroll» وتطبيقها بكل الوحدات والقطاعات الحكومية، تنفيذًا لخطة الدولة فى التحول الرقمي، كما تم الرد على جميع استفسارات الحضور من مراجعي الحسابات ومسؤولي الاستحقاقات ومندوبي المالية ومديري عموم المالية بجميع الهيئات والمديريات، من خلال طرح المناقشات مع المحاضرين.