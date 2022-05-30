أبو الليف يغادر المستشفى ويعود لمنزله: «حالتي الصحية أفضل.. أدعولي»

غادر الفنان نادر أبوالليف، منذ قليل، المستشفى الذى نقل إليه قبل أيام بمحافظة الإسكندرية، بعد تحسن حالته الصحية، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها ونقل بسببها إلى العناية المركزة.

أبو الليف طمأن جمهوره على صحته عبر «الوطن»، قائلا: «الحمد لله أصبحت في حال أفضل من الأول، لكني ما زلت فى حاجة لدعوات الناس، ادعولي»

أبو الليف: حالتي تحسنت عن الأول

أضاف أبو الليف، «أنا الآن فى منزلي، أخضع للراحة مع أسرتي الصغيرة، التي لم تتركني لحظة واحدة».

يُذكر أن آخر أعمال أبو الليف، مسرحية «عنبر 7»، كانت تعرض على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهي كوميدية ساخرة اجتماعية، يشارك في بطولة العرض الفنان القدير صبري عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

أبو الليف يشارك فى مسرحية «عنبر 7»

كان أبو الليف قال عنها في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، «المسرحية بطولة كوكبة من كبار الفنانين، والوجوه الشابة والأطفال الواعدة ومن خلفهم كتيبة العمل المميزة من كتاب الأغاني والموسيقى والألحان والفنون الاستعراضية، والإعداد الموسيقي والديكور والإضاءة والملابس وشؤون الممثلين والإدارة المسرحية».

يذكر أن الفنان أبو الليف، كان قدم خلال مسيرته الفنية عدد من المسرحيات الخاصة للأطفال، من بينها مسرحية كينج كونج، التي شاركه في بطولتها الفنان محسن محيي الدين.

جدير بالذكر، أن آخر أغنيات أبو الليف، كانت بعنوان «أليسطا»، من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع أسامة عبدالهادي، وإنتاج هشام أبو شهبة، ومن المقرر أن يقدم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.