التحفظ على جثة طفل لقى مصرعه غرقاً في بحر إدكو بالبحيرة

لقى طفل مصرعه غرقاً في بحر إدكو، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى، وجرى نقل جثته إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات المتبعة حيال الحادث.

إخطار أمني بغرق طفل في بحر إدكو

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل لقى مصرعه غرقاً في بحر إدكو، وجرى التحفظ على جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «حامد أ. ر.»، 13 سنة، مقيم بمدينة إدكو، وتم حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الحادث.

إصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي و«كارو»

وشهد طريق «دمنهور - دسوق»، حادث تصادم أمام قرية «الخزان»، التابعة لمركز الرحمانية، بين سيارة ملاكي وأخرى «كارو»، في وقت سابق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطاراً من مركز شرطة الرحمانية، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص، وهم: «أسما م. ع.»، 40 سنة، و«عبدالحميد ج. ع.»، 35 سنة، و«جواهر ع. ص.»، 70 سنة، و«إسراء ش. س.»، 20 سنة، و«جنات ع. ج.»، 7 سنوات، و«يمنى ع. ج.»، 3 سنوات، وجميعهم يقيمون بقرية «الخزان»، التابعة لمركز الرحمانية.