انتشال جثة طفل غرق في ترعة بقنا

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، غرقا في ترعة عزبة رسلان التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع عبدالرحمن أحمد عبدالفتاح، 10 أعوام، بعد غرقه بترعة عزبة رسلان بمركز فرشوط.

وعلى الفور، تمكنت قوة من فرقة الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال جثة الطفل.

نقل الجثة للمشرحة

ونُقلت الجثة بواسطة سيارة إسعاف فرشوط، إلى مشرحة المستشفى.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية للتحقيق في ملابسات الحادث.