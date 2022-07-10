طالب ينهي حياته شنقا في أكتوبر بسبب علاقة عاطفية

انتحر طالب شنقا في سقف شقته بمدينة أكتوبر، لانفصاله عن حبيبته، وذكر والده أنه كان يمر بأزمة نفسية بسبب فشله في علاقة عاطفية بفتاة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

المتوفى عمره 18 عاما

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد بانتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه بكمباوند سكني، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للعقيد أحمد نجم، مفتش المباحث الجنائية، أن الجثة لطالب يبلغ من العمر 18 عاما، انتحر بشنق نفسه بحبل معلق بسقف الشقة.

بسؤال والده ذكر أن ابنه كان يمر بأزمة نفسية لانفصاله عن فتاة تربطه بها علاقة عاطفية.

تم إخطار اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.