وظائف خالية في شركة مياه غازية بمرتبات عالية ومجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال مبادرة توظيف مصر التابعة لها، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، عن وظائف خالية في شركة كوكاكولا الشهيرة للمياه الغازية بمرتبات مجزية للشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه الشباب والمتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في شركة كوكاكولا والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل.

الوظائف المطلوبة

1- مشرف مبيعات، ويشترط أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما، ويكون مسؤولا عن توزيع منتجات الشركة ويعمل بسائق.

2- سائق توزيع ويشترط أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما، ويكون لديه رخصة قيادة مهنية ثانية أو أولى، ليكون مسؤولا عن توصيل الطلبيات للعملاء.

شروط الوظائف

- أن يكون المتقدم الوظائف حاصل على مؤهل عال لوظيفة مشرف مبيعات.

- أن يكون حاصل على مؤهل متوسط لوظيفة مبيعات.

أماكن العمل

- أماكن العمل تكون في قليوب المحطة / بشتيل / أكتوبر (المنطقة الصناعية) / منيل شيحة (أول طريق القاهرة أسوان الزراعي).

المميزات والحقوق

- راتب مجزي وعمولة مبيعات مرتفعة.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

- بدل مواصلات وخطوط موبايل.

- أرباح سنوية.

- تأمين على الحياة.

- تأمين ضد الحوادث.

على الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في شركة كوكاكولا، الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والدخول على اللينك الخاص بالتقديم تلك الوظائف، وملء البيانات المطلوبة في الاستمارة.