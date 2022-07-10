مصر تطالب إسرائيل بتحقيق عاجل لمعرفة مصداقية ما أثير عن وقائع بحرب 1967
كتب:
محمد حسن عامر
08:12 م | الأحد 10 يوليو 2022
وزارة الخارجية
ردا على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة.
هذا، وتواصل السفارة المصرية في إسرائيل متابعة هذا الموضوع.