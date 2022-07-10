إصابة 5 أشخاص في انقلاب «سوزوكي» على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة «سوزوكي» على الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية، قبل قليل، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، الذي فقد السيطرة عليها، بسبب السرعة الزائدة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء سالم الدميني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي بجوار دائرة مركز الباجور، بالقرب من قرية «مشيرف»، دائرة مركز الباجور.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء سالم الدميني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة المنوفية، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلوا السيارة، وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع أثار الحادث، وإعاده تسيير الحركة المرورية على الطريق، بعد توقفها لما يقرب من نصف ساعة.

وتم التعامل مع المصابين عقب نقلهم إلى المستشفى الباجور العام، بمحافظة المنوفية، حيث انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى بلؤال المصابين، والاطمئنان على صحتهم من قبل الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى.