تشييع جثامين 7 ضحايا من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث سير بسوهاج

شيع الآلاف من أهالي قرية الديموقراط غرب محافظة الأقصر، جثامين الدكتور الحسيني محمد عبدالنعيم، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة أسيوط، وزوجته وأطفالهما الخمس وسط حالة من الحزن والانهيار لأفراد قرية الديموقراط غرب محافظة الأقصر عقب فقدان 7 أفراد معًا.

حسن الخلق يقضى العيد رفقة أهله كل عام

وقال «أبوالحجاج عطيتو»، نجل عم الدكتور الراحل، إن «الحسيني» كان حسن الخلق وودائم مساعدة الجميع، واعتاد قضاء العيد بصحبة أهل قريته بمحافظة الأقصر.

الدكتور الحسيني اشترى الخروف ورحل قبل الأضحية

وأضاف «عطيتو» أن «الحسيني» كان متفوقًا منذ طفولته، ويأتي للتضحية بقريته وقضاء العيد وسط أهل قريته، والجميع يحبونه.

وذكر أن العائلة علمت بالحادث من خلال «السوشيال ميديا»، بحادث السيرالذي وقع بمركز جهينة بمدينة سوهاج.

تفاصيل الحادث

وشهد الطريق الصحراوى الغربي بمحافظة سوهاج بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج ، حادث سير، حيث إنقلبت سيارة ملاكى قيادة الدكتور الحسينى محمد عبد النعيم، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة أسيوط، ويرافقة زوجته «فاتن عبدالنعيم وأطفاله الخمس، محمود ومحمد وأحمد ويزن ورحمة» وقد نتج عن الحادث وفاة الدكتور الحسينى وأسرتة جميعا وتم نقل الجثامين لمستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة حتى تم تسليم الجثث بعد الإجراءات اللازمة إلى ذويهم لموراتهم الثرى بمسقط رأس الدكتور الحسينى بقرية الديموقراط غرب محافظة الأقصر.