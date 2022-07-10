هدى: أبويا مؤذن في الجامع ووافق أتجه للغناء من كتر زني

قالت المطربة هدى إن مشوارها الفني كان عن طريق الصدفة، متابعة: «كل حياتي الغنائية جت بالبركة، أول ما غنيت كنت في المدرسة لأغنية (بالسلام إحنا بدينا) لكوكب الشرق أم كلثوم، وكنت نفسي أشتغل في الأفراح، وبابا حد بتاع ربنا ومؤذن في الجامع بس هو مش متشدد ووافق أغني من كتر زني وحبي للفن».

سبب اتجاهها للغناء الشعبي

وعن اتجاهها للون الشعبي في أغانيها، أضافت هدى خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأحد، أن هناك شخصا طلب مطربة شعبية تؤدي الغناء مثل حكيم، متابعة «كنت ساعتها في الأفراح لسميرة سعيدة وجواهر وعدوية وحكيم، بس كنت بميل في الأفراح للون الشعبي لأنه بيرقص دايما».

كشفت المطربة هدى تفاصيل قضاء عيد الأضحى المبارك، قائلة إنها تقضي العيد مع أهلها وابنتها خلال فترة النهار، ثم تذهب للعمل بعد ذلك، متابعا: «أقضي العيد مع أهلي وبنتي طول النهارده وبعد كده الشغل وأول يوم البيت بنتجمع وبنصلي صلاة العيد».

أنا ست بيت درجة أولى

وأضافت هدى أنها تجيد إعداد الطعام لكن العزومات الكبرى لا تتمكن منها، متابعة: «بعرف أطبخ بس مش متمكنة أوي بس بعرف أمشي الدنيا أنا ست بيت درجة أولى بس مش بعرف عزومة كبيرة، وأول عيدية أخدتها كانت 10 جنيه كنا أغنياء».

سبب غيابها عن الساحة واسم «زكي»

كما كشفت المطربة هدى سبب غيابها الفترة الماضية عن الساحة الغنائية، قائلة: «غيابي سببه لما اتجوزت وخلفت وانفصلت كل فترة فيها وقت بياخدني، وحظي وحش لما بمضي مع الشركات أو مع المنتجين، ومش بلاقي اللي أنا عاوزاه، والحمد لله بنتج لنفسي، ولما بعمل حاجة بتأخر، وعندي أغاني كتير ومركونة، بس خلال مش ههدي بعد كده، وزكي اللي أقصده في الأغنية مش اسم ولكن صفة».