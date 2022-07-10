كيف يؤثر تيكيت الملابس على فاتورة الكهرباء بشكل مباشر؟

بات التفكير في توفير استهلاك الكهرباء وتقليل قيمة الفاتورة الشهرية من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين أو أغلبهم، واتجهت الكثير من الجهات الرسمية المختصة منها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر وجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتقديم نصائح بشكل مستمر للمشتركين في الخدمة، التي بدورها تعمل على تخفيض الاستهلاك.

وتقدم الشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر مجموعة من الإرشادات والنصائح للمستهلكين، والتي تساعد على تقليل فاتورة الكهرباء، وكذلك كيفية استخدام الأجهزة الكهربائية بالطريقة الصحيحة وقراءة الإرشادات المكتوبة عليها جيدًا واتباعها.

ونشرت الشركة القابضة أهمية اتباع الإرشادات الموجودة على ملصقات الملابس «التيكيت»، وأوضحت كيفية تأثيرها بشكل مباشر على فاتورة الكهرباء.

كما ذكرت أن أغلب الملصقات الإرشادية الموجودة على الملابس تمنع مرتدي هذه الملابس من الشعور بالراحة في أغلب الأوقات، ما يدفع الكثيرين إلى قطع هذه الملصقات دون العلم بالغرض الحقيقي من وجودها، إذ يمكن أن يؤثر بأكثر من طريقة على فاتورة الكهرباء ورفع أو تقليل استهلاك الكهرباء.

درجة الحرارة

كل قطعة ملابس يُكتب عليها درجة الحرارة المناسبة التي يجب أن تغسل عليها، وفي حالة زيادة درجة حرارة الغسالة وغسل هذه القطعة عند درجة حرارة أعلى من المحددة، يؤدي ذلك إلى تلف الملابس، فضلًا عن سخان الغسالة سوف يسحب كمية كهرباء أكثر، ولذا يجب الالتزام بغسل الملابس عند درجة الحرارة المسجلة والمحددة على الملصق.

كي الملابس

تختلف درجة الحرارة المطلوبة لكي قطع الملابس باختلاف أنواع القماش المصنوع منها كل قطعة، وكلما زادت درجة حرارة المكواة يؤدي ذلك لسحب كهرباء أكثر والملابس ستتعرض للتلف أسرع، لذلك يجب الالتزام بدرجة حرارة الكي المطلوبة والموضحة على الملصق.

سريعة التجفيف

من الممكن أن توفر أموال الكهرباء التي يستخدمها المجفف والمكواة وتحافظ عليها أيضا لو كانت «Dry Flat»، إذ إنك لا تحتاج أكثر من فرد قطعة الملابس فقط لكي تكون جاهزة لارتدائها.