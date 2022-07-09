طريقة حساب فاتورة الكهرباء للمحلات عن شهر يوليو 2022
كتب:
سلامة عامر
09:48 ص | السبت 09 يوليو 2022
فاتورة الكهرباء "ارشيف"
كشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، كيفية حساب فاتورة الكهرباء للمحلات «التعريفة التجارية» عن شهر يوليو الجاري 2022، وفقا لأسعار شرائح الكهرباء.
استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها
100× .65 = 65 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات
استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها
150 × 1.20 = 180 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيها
250 × 1.20 = 300 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيه
300 × 1.40 = 420 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها
400 × 1.40 = 560 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها
500× 1.40 = 700 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.5 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيها
50 × 1.55= 77.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيها
150 × 1.55 = 232.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها
600 × 1.40= 840 جنيه
400 × 1.55= 620 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيه
استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيها
1200× 1.60 = 1920 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيه
2000 × 1.60 = 3200 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها.