طريقة حساب فاتورة الكهرباء للمحلات عن شهر يوليو 2022

كشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، كيفية حساب فاتورة الكهرباء للمحلات «التعريفة التجارية» عن شهر يوليو الجاري 2022، وفقا لأسعار شرائح الكهرباء.

استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها

100× .65 = 65 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات

استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها

150 × 1.20 = 180 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيها

250 × 1.20 = 300 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيه

300 × 1.40 = 420 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها

400 × 1.40 = 560 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها

500× 1.40 = 700 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.5 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيها

50 × 1.55= 77.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيها

150 × 1.55 = 232.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها

600 × 1.40= 840 جنيه

400 × 1.55= 620 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيه

استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيها

1200× 1.60 = 1920 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيه

2000 × 1.60 = 3200 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها.