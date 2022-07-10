كيف تحسب استهلاك فاتورة الكهرباء للمنازل عن شهر يوليو 2022

بدأ 28 مليون مشترك من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية في احتساب كمية الطاقة المستهلكة لفاتورة الكهرباء عن شهر يونيو الجاري 2022 بعد إنهاء عمليات البحث والاستعلام التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة للاستعلام عن قيمة الاستهلاك.

حساب الاستهلاك وفقا لشرائح القطاع المنزلي «2021-2022»

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرق احتساب فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو 2022 وفقا لشرائح الاستهلاك المنزلي «2021-2022».

طرق حساب كل شريحة

وقالت الشركة القابضة للكهرباء إنه يتم حساب الاستهلاك لـ 50 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

50 كيلووات ساعة = 25 جنيها‏

‎‏‎ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه ‎‏

وقالت الشركة القابضة للكهرباء إنه يتم حساب الاستهلاك لـ 100 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها ‏‎‏

‏50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا

‏‎ ‎مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه‏

وقالت الشركة القابضة للكهرباء إنه يتم حساب الاستهلاك لـ 150 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه

150 × 0.77 = 115.5 جنيه

‏ مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها‏ت

وقالت الشركة القابضة للكهرباء إنه يتم حساب الاستهلاك لـ 200 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 200 كيلووات ساعة = 160 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏ مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات ‏

وقالت الشركة القابضة للكهرباء إنه يتم حساب الاستهلاك لـ 250 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏50 × 1.06 = 53 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‏

وقالت الشركة القابضة للكهرباء إنه يتم حساب الاستهلاك لـ 300 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏100 × 1.06 = 106 جنيهات

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎‏

وقالت الشركة القابضة للكهرباء إنه يتم حساب الاستهلاك لـ 350 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا‏

150× 1.06 = 159 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها‏

وقالت الشركة القابضة للكهرباء إنه يتم حساب الاستهلاك لـ 400 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏50 × 1.28 = 64 جنيهًا

‎مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎

‏وقالت الشركة القابضة للكهرباء انه يتم حساب الاستهلاك لـ 450 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏100 × 1.28 = 128 جنيهًا ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها‏

وقالت الشركة القابضة للكهرباء انه يتم حساب الاستهلاك لـ 500 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 500 كيلووات ساعة = 520 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏ 150 × 1.28 = 192 جنيهًا‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎‏

وقالت الشركة القابضة للكهرباء انه يتم حساب الاستهلاك لـ 600 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏250 × 1.28 = 320 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎‏

وقالت الشركة القابضة للكهرباء انه يتم حساب الاستهلاك لـ 650 كيلو وات بالقطاع المنزلي كالتالي

- 650 كيلووات ساعة = 712 جنيها ‎

‏‎200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏300 × 1.28 = 384 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‏