هند صبري: دوري في «كيرة والجن» أعاد للشخصية النسائية بريقها بالأفلام

علقت الفنانة هند صبري، على دورها في فيلم كيرة والجن في شخصية «دولت فهمي»، موضحةً، أنها تعتبر نفسها محظوظة لأن العمل يجمع بينها وبين المخرج مروان حامد للمرة الرابعة بداية من عمارة يعقوبيان وإبراهيم الأبيض والفيل الأزرق الجزء الثاني ثم كيرة والجن.

التعاون مع أحمد مراد ومروان حامد

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة on، أن أي عرض يقدم لها من الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد يشعرها بالطمأنينة البالغة لأنها تعي جيداً أن كلاً من مراد وحامد لديهما رؤية ثاقبة ويرغبان في صناعة شيء سينمائي متميز.

وتابعت: «بالإضافة إلى العمل مع كريم عبدالعزيز، ومن ثم فإن تلك التوليفة الفريدة بين الكاتب والمخرج تصنع مناخا سينمائيا أحبه ولأني مؤمنة أن الأدب هو أصل كل شيء في السينما، وهذا ما رأيناه في التاريخ في كبرى الأفلام التي رسخت في أذهان الجمهور وتاريخ السينما عبر تلك السنوات مثل في بيتنا رجل وغيرها».

السينما ابتعدت عن تحويل الروايات لأفلام في بعض الفترات

وأشارت، إلى أن السينما في بعض الفترات ابتعدت عن فكرة تحويل الروايات لأفلام: «في فترة السينما فيها بعدت عن تحويل الروايات لأفلام ولكن مروان حامد وأحمد مراد استطاعا إعادة السينما إلى أصلها في تحويل الأدب والرويات لعمل سينمائي».

وأشارت، إلى أن ثاني سبب دفعها إلى حب العمل والمشاركة فيه هو تراجع الشخصيات النسائية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة في تأثيرها بداية من الكتابة نفسها: «الكتابة هي الأصل، وبالتالي توليفة مراد وحامد تحاول إبراز الشخصية النسائية حتى لو لم تكن في دور البطولة؛ لكن وجود شخصية نسائية عميقة في العمل مهم جدا بشكل ملموس يشعر به الناس وهو ماجذبني لها بالإضافة لكون دولت فهمي بطلة وأشرف بتمثيل دورها».