حظك اليوم برج الجدي الإثنين 11-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر البعض أن صفات الأبراج تعد كافيًا دليلًا ومؤشرًا على طريقة التعامل معهم، ويعتقدون أن الصفات الشخصية لكل فرد تتأثر بصفات البرج الذي ينتمي إليه سواء كانت هذه الصفات إيجابية أو سلبية.

وتستعرض «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها ومتابعيها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الجدي في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

قالت عبير فؤاد خبيرة علم الأبراج والفلك إن القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي العمل اليوم لمواليد برج الجدي، وعلى مولود الجدي أن يهتم جيدًا بصحته حتى لا تؤثر على الحياة العملية، كما أن عليه أن يتحلى بالصبر ولا يظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وأضافت خبيرة الأبراج أنه على الصعيد العطفي يعد القمر بالمنزل الثاني عشر لمواليد الجدي وأن حظك اليوم يوضح أن القمر يدفعهم للتأمل ومراقبة الأجواء المحيطة بهم، ونصحتهم باتباع السرية والكتمان في جميع تحركاتهم خلال هذه الفترة.