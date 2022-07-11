حظك اليوم برج الدلو الإثنين 11-7-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الدلو يتمتع بشخصية قوية مستقلة وهي أحد أهم الصفات التي تميزه عن غيره من مواليد الأبراج الأخرى، كما أنه واثق من نفسه بدرجة تصل أحيانًا إلى حد الغرور.

شخصية رجل برج الدلو متقلبة وغير مستقرة، فهو شخصية مزاجية يرفض دائمًا تغيير طباعه وصفاته مهما كانت تسبب حيرة للمحيطين به، وأحيانا يكون شخصية غير واضحة أو مفهومة للمقربين.

العصبية الزائدة عن الحد من أبرز العيوب التي يتمتع بها مولود برج الدلو، تجعله أحيانًا يفقد القدرة في السيطرة على أعصابه والتحكم في تصرفاته.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

قالت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد لـ «الوطن» إن القمر في المنزل الحادي عشر لمواليد برج الدلو، والأمر الذي يساعدهم اليوم على التمييز والتفرقة جيدًا بين الأعداء والأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

أما من ناحية الحب والعاطفة والعلاقة بشريك الحياة والأقارب والأصدقاء تقول «فؤاد» إن حظك اليوم للدلو فينوس في منزل الحب لمواليد الدلو، وهو ما يمدهم بالإصرار على مطاردة السعادة أينما كانت.