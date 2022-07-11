حظك اليوم برج الحوت الإثنين 11-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الحوت من الشخصيات النقية الواضحة ودائمًا ما يظهر ما في قلوبهم عن الآخرين خاصة المقربين منهم، وفي دائرة اهتماتهم العائلية أو الاجتماعية أو العملية.

ويعد النشاط أحد أبرز الصفات المميزة لمواليد برج الحوت، فلديهم شخصية نشطة ومرحة ورائعة، كما أن لديهم روحًا وشخصية مبدعة ويعد عالم الأحلام والخيال عالمهم المثالي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة علم الأبراج والفلك لـ«الوطن» أن حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العملي والمهني جيد، على الرغم من الضغوط والعكوسات الفلكية التي تواجه مواليد البرج، إلا أن إيمانهم بنفسهم وبالحق دائمًا يساعدهم على تخطي الخلافات العملية، ونصحتهم بالتحلي بالصبر والعمل بدقة وتركيز قدر المستطاع.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وقالت فؤاد إن حظك اليوم لمواليد الحوت في ثالث أيام عيد الأضحى المبارج دقيق، حيث إن القمر يتنافر مع فينوس في وضع دقيق، ونصحتهم بالمقاومة وعدم الاستسلام للعصبية والتوتر في جميع الأمور والابتعاد عنها قدر الإمكان.