السيطرة على حريق في كومة أخشاب بمستشفى «دمشير» بالمنيا

تباشر الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا التحقيق في واقعة اندلاع حريق محدود في كومة من الأخشاب بمستشفى «دمشير»، بالقرب من جامعة المنيا، اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى، والذي تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، دون خسائر بشرية.

سيارات الإطفاء تخمد الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بلاغًا يفيد باندلاع حريق محدود بمستشفى دمشير، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية بسيارات المطافي لمكان الحريق، وتمكنت من إخماده دون خسائر بشرية أو إصابات.

سبب الحريق اشتعال النار بأخشاب

وتبين بالفحص الذي أجرته الجهات المختصة أن سبب حريق المستشفي التابعة لمديرية الصحة، هو اشتعال النيران بالأخشاب المتواجدة في محيط المستشفى، ما أدى إلى نشوب حريق في المستشفى وتم إخماده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.