توزيع لحوم 490 أضحية على أهالي القرى الأولى بالرعاية في المنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، توزيع لحوم 490 أضحية جرى ذبحها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أهالي 18 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

ذبح وتعبئة لحوم الأضاحي في مجزر مغاغة

وأكد ممدوح شعبان مدير عام الإورمان، أن حصة محافظة المنيا من الكميات التي يجري ذبحها من لحوم الأضاحي المستوردة 56 ألف كيلو لحوم، والبلدية 490 أضحية توزع على القرى والنجوع، لافتا إلى ذبح وتعبئة لحوم الأضاحي في مجزر مغاغة.

أبحاث ميدانية لتحديد المستحقين

أضاف أنه جرى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحي بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم.