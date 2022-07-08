ذبح 70 رأس ماشية وتوزيعها على 50 قرية خلال عيد الأضحى في المنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بالتعاون مع جمعية الأورمان، ذبح 70 رأس ماشية محلية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا داخل 50 قرية بدءا من غدا السبت وحتي أخر أيام التشريق لعيد الأضحى.

الذبح والتشفيه والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين

أكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في 50 قرية تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين وبالتعاون مع مجازر وزارة الزراعة حيث يتم الذبح داخل مجزر مغاغة، أبوقرقاص، مطاى، سمالوط.

50 قرية مستهدفة بجميع مراكز المنيا

وأوضح «بخيت» أن خطة التوزيع تشمل قرى: «برمشا وبان العلم ونزله رمضان والعزبة البيضا وصفانية وعطف حيدر وعزبة الفلاح وكفر عبدالخالق والمسيد وزاويه برمشا مركز العدوه، وقرى كفر الصالحين وابا البلد واشنين وميانة وبلهاسا مركز مغاغة، وقرى الناصرية والجرنوس والبهنسا واشروبة وصفط أبو جرج وكوم العرب مركز بني مزار، وقرى أبو حسيبه وجواده ومطاي البلد والغز وكوم التبن واتلات وادقاق المسك وعباس رحمي ومرزوق مركز مطاي، وقرى زعفرانة ومنسافيس وكوم الزهير والفقاعي وجورجي مركز أبوقرقاص، وقرى المحرص وتنده وكوم المحرص والشيخ شبيكه وام قمص وجلال الغربية مركز ملوى، وقرى أباظة وأبو خلقة وبنى حرام ونزله سعيد وتانوف مركز ديرمواس، وقرى السوبي وساقية داقوف وداقوف والروبي وطرفا وشوشه والمقارين وكوم اللوفي وزهرة مركز المنيا.

الذبح تحت إشراف المراكز الإسلامية ووفق أحدث الطرق العالمية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان إن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية في البلاد المستورد منها اللحوم، يأتي ذلك ضمن مشروع صك الاضحية الذي تطلقه الجمعية.

أوضح شعبان أن ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحي البلدي والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً وحصة المنيا من المستورد 56 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها.