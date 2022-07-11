سقوط شابين من أعلى لعبة المنخل بمدينة ملاهي ببورسعيد

أصيب شابان سقطا من أعلى لعبة المنخل بمدينة ملاهي بحي المناخ في بورسعيد في الساعات الأولى من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن حدث عطل فني باللعبة وتم فتح بابها أثناء تشغيلها.

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى آل سليمان التخصصي محمد طارق أبو زيد 20 سنة مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وحالته العامة سيئة ومحمد أيمن سليمان 22 سنة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطهما من أعلى لعبة المنخل بمدينة ملاهي هيرو لاند بحي المناخ.

فحص شروط الأمان للألعاب

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة المناخ أن مدينة الملاهي تم افتتاحها حديثا ويجري فحص أوراقها وشروط الأمن والسلامة للألعاب ومدي مطابقتها ومن الذي صرح بتشغيلها من الجهات التنفيذية

شاهد عيان: ثلاثة سقطوا من أعلى اللعبة

وذكر أحد شهود عيان الحادث ويدعى أحمد الليلي أنه كان بالكاد قطع تذكرة دخول الملاهي وشاهد سقوط ثلاث أشخاص من أعلى لعبة المنخل بينهم اثنين تم نقلهما إلى المستشفى والثالث إصابته بسيطة في قدمه

وندد باستمرار عمل الملاهي بعد الحادث كما ندد أن الألعاب غير مؤمنة في بورسعيد ويشتريها أصحابها بها أعطال كثيرة ولا يتم عمل صيانة دورية لها كما طالب بمحاسبة المسؤولين الذين سمحو بتشغيل الملاهي وبها أعطال.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بإغلاق مدينة الملاهي واستدعاء المسؤول عنها لمعرفة ملابسات الحادث ومدى التقصير فيه.

إصابة شاب أمام مدينة الملاهي بجوار الاستاد

يذكر أن شاب قد أصيب اليوم بطعن نافذ بصدره إثر اعتداء من آخرين عليه بسلاح أبيض أمام مدينة الملاهي بجوار استاد بورسعيد.

وتلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل محمد أحمد السيد المصري 19سنة يقطن بمساكن الأمل الجديد بادعاء اعتداء من آخرين أمام الإستاد مصاب بجرح طعني بالصدر.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث وسرعة ضبط الجناة.