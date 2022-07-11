ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 560.6 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، 560 مليونًا و691 ألفًا و767 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و373 ألفًا و65 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 533 ملايين و644 ألفا و731 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 12693 إصابة بـ«كورونا»، بينها 180 حالة وافدة من الخارج و 18 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18524583 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 24661 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الكورية الجنوبية، إن البلاد دخلت موجة جديدة من «كورونا»، مستشهدة بالانتشار السريع للطفرة شديدة العدوى لسلالات «أوميكرون».

من جانبه، تناقش الحكومة الكورية الجنوبية، مجموعة جديدة من إجراءات مكافحة الفيروسات، والتي من المتوقع الإعلان عنها، بعد غد الأربعاء.

أكثر من 1240 إصابة بفيروس «كورونا» في كوريا الشمالية

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 1240 إصابة بفيروس «كورونا» أو ما تطلق عليه اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.76 مليون حالة.

وأشارت السلطات الصحية، إلى تعاف 99.95% منهم ويجري علاج ما لا يقل عن 2280 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تسجل «صفر وفيات » بـ«كورونا»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 46 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيس للبلاد، بينها 17 حالة في قوانجدونج و 9 حالات في آنهوي، فيما لم تسجل السلطات، أي حالات وفيات، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عن 5226 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقال «لجنة الصحة الوطنية»، إلى خروج 51 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم من «كروونا» في البر الرئيسي الصيني، ليصل الإجمالي إلى 220431 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت «لجنة الصحة» في «آنهوي» الواقعة شرقي البلاد، أن المقاطعة الصينية، سجلت 9 إصابات محلية العدوى بـ الفيروس و30 حالة بدون أعراض.

وخلال الفترة من 26 يونيو الماضي إلى 10 يوليو الجاري، سجلت المقاطعة 367 إصابة محلية العدوى بـالفيروس و1466 حالة بدون أعراض.