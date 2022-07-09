كوريا الشمالية تسجل 1590 إصابة بـ«كورونا».. والصين «صفر» وفيات

سجّلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 1590 إصابة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.76 مليون حالة، وفقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 20286 إصابة

وفي كوريا الجنوبية، سجّلت وكالة مكافحة الأمراض، 20286 إصابة بـ«كورونا» بينها 223 إصابة من الخارج، و19 حالة وفاة، ليترفع إجمالي الإصابات إلى 18491435 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 24624 حالة وفاة.

وفي الصين، سجّلت السلطات الصحية، 67 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 25 في «أنهوي»، وإصابة واحدة في شنغهاي، فيما لم تسجل السلطات، أي حالات وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تعلن خروج 44 مصابًا بـ«كورونا» من المستشفيات

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم السبت، إلى خروج 44 مصابًا بـ«كورونا»، من المستشفيات الصينية، بعد تماثلهم للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 220345 شخصًا.

وفي الهند، سجّلت وزارة الصحة، اليوم السبت، 18،840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، فيما شهدت البلاد، ارتفاعا في حالات الإصابة النشطة من 122335 إلى 125028، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وسجّلت إصابات «كورونا» حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر العام 2019، 559 مليونًا و830 ألفًا و542 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و371 ألفًا و665 حالات وفاة، وسجّلت حالات الشفاء، 532 ملايين و799 ألفا و869 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».