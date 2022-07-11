بوحة الإسكندراني: «بقلد 80 فنان.. وإسعاد الناس أهم من الفلوس»

من أمام أحد محال الجزارة بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، ظهر إبراهيم محمد، 31 سنة، في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليقلد شخصية «بوحة» الذي أداها الفنان محمد سعد منذ 17 عامًا في فيلم يحمل نفس اسم الشخصية، وذلك قبل حلول عيد الأضحى مرتديًا الزي الذي كان يرتديه «سعد»، ومقلدًا حركاته وكلماته ونبرة صوته.

إبراهيم الديناصور يقلد الفنانين في سن مبكر

إبراهيم محمد الشهير بـ«إبراهيم الديناصور»، يقول إنه بدأ تقليد الفنانين منذ 27 عاما، ولكن صاحب فكرة نزوله الشارع وتقليد شخصية «بوحة» هو شقيقه، «أستطيع تقليد 80 فنانًا»، هكذا يقول.

يقدم «محمد» فقرات متنوعة في عدة أماكن ومناسبات مختلفة، مثل الحفلات والأفراح وأعياد الميلاد، موضحا أن الفيديو الذي نال انتشارا واسعا مؤخرا، كان المرة له التي يقدم فيها منمثل هذه الفقرات من الشارع، «كنت أفعل ذلك في قريتي، وهنا أمام الجزارة في العجمي، فهم يشجعوني على النزول في الشارع، وأيضًا أقدم هذا العمل في أماكن على البحر أو الكافيهات أو في قرى سياحية بالساحل الشمالي».

تكرار التجربة مرة أخرى

ولفت «الديناصور» إلى أنه ينزل في منطقة العجمي غرب الإسكندرية، بشكل مجاني لأنه يعتبر مكانه، مضيفًا أنه تفاجئ بشهرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد مشاهدات الفيديو التي وصلت لمليون و300 ألف، مؤكدا رغبته في تكرار هذه التجربة في الأعياد القادمة، «من المهم إسعاد الناس أكثر من الأجر في البداية»، كما يتمنى أن يعمل في التمثيل.

واختتم «محمد» في حديثه لـ«الوطن»، بالتعبير عن حبه للفنان محمد نجم، وقيامه بتقليد الفنان عادل أدهم.