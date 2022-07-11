إشارة خادشة للحياء.. تفاصيل حبس سائق بعد خلاف مع سيدة بسبب الأجرة

«إشارة خادشة للحياء»، وثقتهها سيدة وقت اعتداء سائق تاكسي عليها بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، ونشرته على منصات التواصل الاجتماعي وتم تداول الفيديو على نطاق واسع وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي أجهزة الأمن بسرعة القبض على المتهم الذي كان يظهر في الفيديو بهيئته كاملة.

إشارة فاضحة من سائق تاكسي

رصدت أجهزة الأمن فيديو الفعل الفاضح الذي ظهر فيه سائق تاكسي وهو يشير بيديه للسيدة اعتراضًا على قيمة الأجرة، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام.

فيديو يوثق جريمة سائق تاكسي في الطالبية

وبحسب تحريات الشرطة تبين تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، متضمناً تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة أجرة بالتعدى عليها بالجيزة، بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الطالبية في الجيزة من السيدة التى ظهرت بمقطع الفيديو مقيمة بدائرة القسم تضررت خلاله من قيام سائق سيارة أجرة «تاكسي»، مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليها بالسب والشتم والإتيان بفعل خادش للحياء وذلك حال استقلالها السيارة قيادته بسبب خلاف حول قيمة الأجرة.

القبض على المتهم

وأوضحت تحريات الشرطة أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحفظت أجهزة الشرطة على مقطع فيديو يوثق جريمة الفعل الفاضل وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي واجهته بأدلة الاتهام واعترف بتفاصيل الواقعة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

المجني عليها : السائق طلب منها 5 أضعاف الأجرة

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليها التي أقرت أنها فوجئت بهجوم من السائق بسبب اعتراضها على قيمة الأجرة التي طلبها وأنه طلب منها مبلغًا كبيرًا لا يتماشى مع قيمة الأجرة الحقيقية أي يزيد 5 أضعاف، وعندما اعترضت اعتدى عليها بالسب ووجه لها شتائم خادشة للحياء فحررت محضرًا ضده لينال عقابه وفق القانون.