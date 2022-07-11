9 سيارات مستعملة أسعارها تبدأ من 16 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات المستعملة في مصر ارتفاع بأسعار السيارات القديمة والتي مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة، وذلك بسبب مبادرة إحلال السيارات بالاضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، بحسب بكر على محمد عضو رابطة تجار السيارات.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ «الوطن»، أن أزمة التضخم العالمية التي يشهدها دول العالم بسبب الحرب الأوكرانية الروسية أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات ورفع أسعار الفائدة بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية في صناعة السيارات الجديدة.

وأستعرض عضو رابطة تجار المركبات أسعار السيارات المستعملة التي يبدأ سعرها من 16 ألف جنيه، مع مراعاة حالتها وموديلاتها والمحرك والصيانة.

أسعار السيارات المستعملة

فيات بولونيز 1991

متوسط سعر السيارة فى السوق

18,000 جنيه

أقل سعر في السوق

16,000 جنيه

أعلى سعر في السوق

22,000 جنيه

سوق السيارات المستعملة

لادا 2105 1994

متوسط سعر السيارة في السوق

24,000 جنيه

أقل سعر في السوق

22,000 جنيه

أعلى سعر في السوق

27,000 جنيه

فيات 128 1997

متوسط سعر السيارة في السوق

25,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

19,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

29,000 جنيه

جيلي فروتة 2005

متوسط سعر السيارة في السوق

26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

29,000 جنيه

سيتروين Ax 1995

متوسط سعر السيارة فى السوق

27,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

30,000 جنيه

فورد فيستا 1996

متوسط سعر السيارة فى السوق

28,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

33,000 جنيه

سوزوكى ماروتى 1997

متوسط سعر السيارة فى السوق

28,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

25,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

32,000 جنيه

سيات ابيزا 1992

متوسط سعر السيارة فى السوق

31,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

29,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

33,000 جنيه

فيات شاهين 1994

متوسط سعر السايرة فى السوق

31,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

29,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

34,000 جنيه