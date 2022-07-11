9 سيارات مستعملة أسعارها تبدأ من 16 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:20 ص | الإثنين 11 يوليو 2022
السيارة فيات بولونيز
شهدت سوق السيارات المستعملة في مصر ارتفاع بأسعار السيارات القديمة والتي مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة، وذلك بسبب مبادرة إحلال السيارات بالاضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، بحسب بكر على محمد عضو رابطة تجار السيارات.
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ «الوطن»، أن أزمة التضخم العالمية التي يشهدها دول العالم بسبب الحرب الأوكرانية الروسية أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات ورفع أسعار الفائدة بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية في صناعة السيارات الجديدة.
وأستعرض عضو رابطة تجار المركبات أسعار السيارات المستعملة التي يبدأ سعرها من 16 ألف جنيه، مع مراعاة حالتها وموديلاتها والمحرك والصيانة.
أسعار السيارات المستعملة
فيات بولونيز 1991
متوسط سعر السيارة فى السوق
18,000 جنيه
أقل سعر في السوق
16,000 جنيه
أعلى سعر في السوق
22,000 جنيه
سوق السيارات المستعملة
لادا 2105 1994
متوسط سعر السيارة في السوق
24,000 جنيه
أقل سعر في السوق
22,000 جنيه
أعلى سعر في السوق
27,000 جنيه
فيات 128 1997
متوسط سعر السيارة في السوق
25,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
19,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
29,000 جنيه
جيلي فروتة 2005
متوسط سعر السيارة في السوق
26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
29,000 جنيه
سيتروين Ax 1995
متوسط سعر السيارة فى السوق
27,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
30,000 جنيه
فورد فيستا 1996
متوسط سعر السيارة فى السوق
28,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
33,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1997
متوسط سعر السيارة فى السوق
28,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
25,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
32,000 جنيه
سيات ابيزا 1992
متوسط سعر السيارة فى السوق
31,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
29,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
33,000 جنيه
فيات شاهين 1994
متوسط سعر السايرة فى السوق
31,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
29,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
34,000 جنيه