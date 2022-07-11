حفيدة رجاء الجداوي تعبر عن اشتياقها لجدتها: كانت صاحبتي وأختي الكبيرة

أعربت روضة محمد، حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن اشتقاقها الشديد لجدتها، إذ أنها كانت دائمة التواجد معها ومشاركتها في كل شيء في المنزل.

حفيدة رجاء الجداوي: كنا بنعمل كل حاجة مع بعض

وقالت حفيدة رجاء الجداوي، خلال حوارها مع «الوطن»: «أنا وأنه كنا اصحاب أوي كنت بحسها صاحبتي أو أختي الكبيرة وكنا دايما بنعمل كل حاجة في البيت مع بعض بنخبز مع بعض ونقرأ مع بعض كتير جدا، ونتناقش».

كما أضافت أن جدتها الراحلة كانت تساعدها كثيرا أثناء المذاكرة، فضلا عن تواجدها معها أثناء تحضيرها لفيلم أو مسلسل جديد: «كنت بقعد أذاكر معاها وهي عندها مسلسل أو فيلم، أو هي تزاكر لي، كنا دايما قاعدين مع بعض ومكناش بنسيب بعض».

كما أبدت روضة محمد اشتياقها الشديد لها: «أنا مفتقدة كل حاجة معاها، كل حاجة بعملها دلوقتي حاسة إن فيه حاجة ناقصة، السنة اللي فاتت دخلت الجامعة وكنت محتجاها معايا وكان من الحاجات اللي هي واحشاني فيها».

وفاة الفنانة رجاء الجداوي

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو عام 2020، بعد صراعها مع تداعيات فيروس كورونا المستجد التي أصيبت به أثناء تصوير آخر أعمالها، لتنقل على إثرها إلى المستشفى.

وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء رجاء الجداوي مسلسل لعبة النسيان الذي عرض في دراما رمضان 2020، مع الفنانة دينا الشربيني، فضلا عن ظهورها في فيلم توأم روحي الذي عرض بعد وفاتها.