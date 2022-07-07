ابنة رجاء الجداوي: لم تحصل على أدوار بطولة لكنها كانت نجمة

قالت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها الراحلة كانت تهتم بجودة الأعمال والأدوار التي تشارك بها دون الاهتمام بـ«الأفيش» أو ترتيب الأسماء عليه، مشيرة إلى أنها سعدت كثيرًا بمشاهدة والدتها في فيلم «توأم روحي» الذي عرض بعد وفاتها.

«مختار»: والدتي ملعبتش بطولة مطلقة ولكنها كانت نجمة

وأضافت أميرة مختار خلال حوارها لـ«الوطن»: «هي ملعبتش أدوار بطولة مطلقة مش لأن مجالهاش ولكن هي بالظروف كانت بتتحط في بطولة الدور الثاني»، لافتة إلى أنها كانت على الرغم من ذلك نجمة وملكة لقلوب جمهورها، إذ أنها حصدت محبة الكثير من الجمهور.

رأي رجاء الجداوي في مسلسل لعبة النسيان

وتابعت «مختار» أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت تهتم بشدة بجودة العمل الفني الذي تشارك به، موضحة: «مثلًا لما اتعرض عليها مسلسل (لعبة النسيان) قالتلي الله الجمل حلوة أوي، والجمل اللي زوزو هتقولها لـ(دينا) فيها عظة حلوة، وخدت لعبة النسيان اللي كان آخر أعمالها الدرامية».

كما تحدثت عن فيلم «توأم روحي» الذي يعد آخر مشاركات والدتها السينمائية وعرض بعد وفاتها قائلة: «لما اتفرجت على توأم روحي كان فيه سعادة رهيبة إن هي مشيت وراحت ولسة بشوفلها أعمال».

وفاة رجاء الجداوي

يذكر أن «الجداوي» توفيت يوم 7 يوليو عام 2020 بعد صراعها مع مرض السرطان وبقائها في مستشفى العزل لمدة 43 يوما، بعد انتهائها من تصوير آخر أعمالها وهو مسلسل «لعبة النسيان»، لتفقد السينما والدراما المصرية واحدة من أبرز معالمها.

مسلسل «لعبة النسيان» عرض في السباق الرمضاني 2020، وشارك في بطولته كل من: دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل، وغيرهم من الفنانين.