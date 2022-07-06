ابنة رجاء الجداوي: «والدتي كانت بتدعم الشباب.. وبتحطنا قدامها في أي عمل تختاره»

أعربت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن اشتياقها لوالدتها الراحلة التي حلت أمس، الذكرى الثانية لوفاتها، مشيرة إلى أنها كانت تتميز ببساطتها وحبها للممثلين الشباب، وكانت تحرص دائما على دعمهم.

وقالت أميرة مختار خلال حوارها لـ «الوطن»، إن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت تحب جميع أعمالها وأدوارها التي جسدتها خلال حياتها الفنية، موضحة: «كل شيء هي اشتغلته كانت فخورة به، وكانت بتحب كل أعمالها».

مقاييس اختيار رجاء الجداوي للأعمال

كما تحدثت خلال الحوار عن مقاييس اختيار الأعمال الفنية بالنسبة لوالدتها، قائلة: «مقاييس الاختيار كانت دايما تقولك بحب السيناريو اللي مكتوب تقيل وله ثقل وليه رسالة، وبحط في الاعتبار وأنا بختار حسن وأميرة وروضة وجمهوري، وهي بتختار العمل كانت دايما باصة لو بابا شاف العمل ده هيبصله ازاي، لذلك كانت لما تشوفيها تحسي أنها أمنا كلنا، لأنها كانت بتحب تعمل كدا».

رجاء الجداوي ضيف شرف بحملة فريزر

كما أشارت إلى أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت خلال الفترة الأخيرة من حياتها تحب العمل مع الفنانين الشباب لدعمهم، مضيفة: «حملة فريزر كانت طالعة في الآخر ضيفة شرف لأنها كانت بتحب شيكو وهشام ماجد جدا، وهشام جارنا كان ساعات يعدي عليها ويقعد معاها ياخدوا قهوة وكانت بتحب اللي طالع جديد ودا كان أحب أحب الأعمال لها».

وفاة الفنانة رجاء الجداوي

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت في 5 يوليو 2020؛ إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث ظلت 43 يوما في أحد مستشفيات العزل بعد إصابتها خلال تصوير مسلسل «لعبة النسيان» للفنانة دينا الشربيني.