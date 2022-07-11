حبس شخص متهم بقتل زوجته في مشاجرة بينهما بالقليوبية.. «رفضت تديله فلوس»

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بالتصريح بدفن سيدة تعمل مربية في حضانة، لقيت مصرعها في مشاجرة مع زوجها بشبرا الخيمة، بسبب رفضها إعطائه أموالا، فيما قررت جهات التحقيق حبس الزوج المتهم على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث وسؤال شهود العيان.

مصرع سيدة على يد زوجها

وكانت سيدة قد لقيت مصرعها على يد زوجها في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة نشبت بينهما لرفضها إعطائه أموالا فقام بطعنها بسلاح أبيض «مقص» أودى بحياتها وفر هاربا لمسقط رأسه في محافظة المنوفية، حيث ألقي القبض عليه هناك.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاة، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بمصرع زوجة في شبرا

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، بشارع ترعة الشابوري، دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليها تدعى «عبير م»، 33 عاما، تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها «إبراهيم ا»، مدرس، 37 عاما، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب رفضها إعطائه أموالا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.