أسعار الذهب ترتفع عالميا ومحليا.. وعيار 21 يقترب من الـ 1000 جنيه

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خجولًا لتصل إلى 1743 دولارًا للأوقية بعد ظهر الجمعة الماضة لتسجل الآن مبلغ 1741 دولارا للأوقية، وذلك بعد أن كانت تقترب من أدنى مستوياتها في عشرة أشهر، ولكن تم تعيينها على انخفاض أسبوعي بنسبة 3.7%، وهو أسوأ أداء أسبوعي في الأسابيع الثمانية الماضية لأسعار الذهب.

ضعف السبائك يعكس ارتفاع الدولار إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2002

وقال تقرير لمزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، إن ضعف السبائك يعكس ارتفاع الدولار إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2002، مدعومًا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على موقفه المتشدد في السياسة النقدية بعد تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع.

في أحدث رؤى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دعم المحافظ والير وبولارد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر للحد من التضخم الحاد، بما يتماشى مع توقعات السوق منذ صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر أيضًا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع تكاليف الاقتراض هذا الشهر، ومن المتوقع أن يسرع تشديد سياسته لبقية الربع الثالث إذا ظل التضخم مرتفعاً، مع توقع المستثمرين أن ينتقل سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي إلى المنطقة الإيجابية بحلول أكتوبر.

وشهدت أسعار الذهب المحلي أيضا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، ليرتفع سعر الجرام لعيار 21 ليقارب الـ1000 جنيه بعد أن انخفضت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجلت أسعار الذهب 995 جنيها للعيار 21 بدلا من 658، وسجل عيار 18 مبلغ 853 جنيها للجرام بدلا من 821 جنيها خلال الأسبوع الماضي.