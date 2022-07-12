سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في البنوك المصرية

يعد الدينار الكويتي من أكثر العملات التي تثير اهتمام العديد من المواطنين، على الرغم من أن البنوك في إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلا أنَّ متابعة سعر الدينار الكويتي مستمرة بشكل دائم، لأنَّها العملة الأعلى سعرًا أمام الجنية المصري.

وتحرص «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة بمصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 58.80 جنيه للشراء، فى مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وهو نفس القيمة الخاصة لعمليات البيع والشراء داخل معاملات البنك الأهلي المصري، بناءً على ما آخر ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما استقر أيضا سعر الدينار الكويتي ضمن المعاملات المصرفية ببنك الإسكندرية ليسجل اليوم نحو 57.61 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء نحو 61.18 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر تعاملات صادرة عن البنك المركزي المصري قبل بداية الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبخصوص عملة الرياض الرسمية، فسجل سعر العملة السعودية الرسمية الريال في البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفي اخر معاملات بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء 12 يوليو.