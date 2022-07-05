مدير الأورمان: يوجد 3 صكوك أضحية في العيد

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إنه ضمن أعضاء لجنة الحج هذا العام وكانت هناك استعدادات مكثفة في المملكة العربية السعودية من أجل استقبال موسم الحج، مبينا أنه تم مراجعة المطاعم والفنادق التي سينزل فيها الحجاج، مشيرا إلى أن أعداد الحجاج انخفضت هذا العام ولكن هذا يعود لارتفاع الأسعار بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

تقسيمة صك الأضاحي

وأضاف «شعبان» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن صك الأضاحية الذي تقدمه الجمعية منقسم إلى 3 أنواع الأول يركز على ذبح أضاحي وتوزيعها على المحتاجين في مختلف محافظات مصر طوال أيام العيد الأربعة وسط وجود قواعد بيانات تابعة لوزارة التموين، مؤكدا أن مجزر يوسف الصديق في الفيوم متطور للغاية، لافتا إلى أن النوع الثاني من الصكوك يتم ذبح الأضاحي وتجميدها وتوزيعها بعد 7 أيام من تجميدها بعد العيد، مؤكدا أنه يتم ذبح 6000 عجل ويتوفر مليون طن.

شهادة على ذبح الأضاحي

وأوضح مدير جمعية الأورمان، أن اللجنة الإسلامية تكون شاهدة على ذبح الأضاحي خارج مصر من أجل إرسال اللحوم المجمدة فيما بعد إلى مصر بعد 45 يوما، ويتم هذا بشكل سنوي من أجل توفير اللحوم للمحتاجين، مؤكدا أن الذبح شرعا يكون في أيام العيد الأربعة حتى عصر رابع أيام التشريق.